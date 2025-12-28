Украинские дроны поразили военные объекты врага в Крыму: Мадьяр показал видео

Украинские силы продолжают системно уничтожать военную инфраструктуру России на временно оккупированных территориях. В ночь на 28 декабря ударные дроны нанесли очередной удар по целям в Крыму, который Москва использует как ключевой военный плацдарм в Черном море.

Результаты атаки зафиксированы на видео. Его опубликовал командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Мадьяр.

Так, ночью беспилотники подразделения "Птахи 1" Отдельного центра Сил беспилотных систем отработали по ряду военных объектов противника на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

Речь идет о целях, связанных с радиолокационной разведкой и обеспечением действий российских сил в Черноморском регионе.

Пораженные объекты расположены в районе Черноморского и играют важную роль в системе наблюдения и управления войсками РФ.

По словам Мадьяра, удары нанесли, в частности, по современным средствам обнаружения и командным элементам, а также по инфраструктуре, которую Россия использует для хранения и запуска морских безэкипажных катеров.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности Украины нанесла мощный удар по российской военной инфраструктуре во временно оккупированном Крыму. В результате ночной спецоперации на аэродроме Бельбек была уничтожена и поражена техника оккупантов на сотни миллионов долларов. Атака существенно ослабила систему противовоздушной обороны РФ.

