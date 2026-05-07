Украинские дроны поразили здание ФСБ в оккупированном Армянске: зафиксированы значительные повреждения. Фото и видео

Во временно оккупированном Армянске после ночной атаки дронов повреждено здание, которое связывают с ФСБ России. В сети уже появились фото и видео последствий удара, на которых видны серьезные разрушения объекта.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы и OSINT-ресурсы. Подробную визуализацию последствий обнародовал проект "Крымский ветер".

Что известно об ударе

По данным ресурсов, удар по зданию произошел в ночь на 6 мая. На опубликованных кадрах видны повреждения фасада и верхних этажей здания.

Также в соцсетях распространили видео момента прилета по объекту, снятое с разных ракурсов. На записях слышен взрыв и видна вспышка после попадания.

Официально оккупационная администрация Крыма пока не подтверждала поражение здания ФСБ.

Россия традиционно говорит о ПВО

Армянск расположен на севере оккупированного Крыма, недалеко от административной границы с Херсонской областью. Из-за своего расположения город имеет важное логистическое значение для российских войск на полуострове.

В последние месяцы украинские беспилотники регулярно атакуют военные, административные и логистические объекты РФ в Крыму.

Российская сторона после подобных атак обычно заявляет об "успешной работе ПВО" и перехвате дронов. В то же время спутниковые снимки, фото и видео с места событий подтверждают поражение целей и повреждения объектов.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 6 мая украинские дроны атаковали здание ФСБ во временно оккупированном Крыму. В окрестных домах также проживают военные РФ. В результате атаки есть ликвидированные и раненые.

