Дроны атаковали здание ФСБ в оккупированном Крыму: есть погибшие и раненые. Фото и видео

В полночь 6 мая дроны атаковали здание ФСБ во временно оккупированном Крыму. В окрестных домах также проживают военные РФ. В результате атаки известно о 5 погибших и более 10 раненых.

Об этом сообщает Exilenova+. Отмечается, что по меньшей мере 6 БПЛА достигли своих целей, сработав по объекту оккупационного режима РФ.

Что известно

Атака на российский военный объект произошла в Армянске, что в оккупированном Крыму.

"Один из объектов, который находился под атакой вчера в полночь в оккупированном Крыму, – здание так называемого ФСБ в Армянске", – говорится в сообщении.

По информации издания, окружающие дома также насыщены военными и лицами, связанными с силовыми структурами оккупационного режима РФ.

Также в издании добавили координаты объектов: 46.105672274, 33.69074328.

Ранее OBOZ.UA также сообщал о поражении российских военных объектов на временно оккупированных территориях Украины. Так, 3-го и в ночь на 4 мая украинские воины нанесли удары по военным целям на временно оккупированных территориях нашей страны. Произошли прилеты по складам БпЛА, боеприпасов и ГСМ, объектам ПВО и пунктам управления российских захватчиков.

