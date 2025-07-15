Украинские хакеры парализовали работу одного из крупнейших производителей дронов в России: какие результаты

Киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины парализовали работу российской компании "Гаскар Интеграция" – одного из крупнейших производителей дронов в России. В результате хакерской атаки получен доступ к технической информации, в том числе документации по производству БПЛА.

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Об этом сообщили источники OBOZ.UA в украинской разведке, а также группы BO Team и Ukrainian Cyber Alliance. Как отмечается, хакеры атаковали сетевую и серверную инфраструктуру "Гаскар Интеграция".

В результате атаки удалось получить доступ к более 47 Тб технической информации об изготовлении российских дронов.

Вся информация на серверах производителя уничтожена, включая 10 Тб резервных копий материалов.

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