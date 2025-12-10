Украинские истребители F-16 используют оружие с лазерным наведением: какие преимущества это дает

Истребители F-16 Воздушных сил Вооруженных сил Украины имеют возможность применять управляемые 70-мм ракеты APKWS II для перехвата российских беспилотников. Благодаря этому наше государство имеет дополнительные возможности в уничтожении дронов типа "Шахед" и "Гербера".

Об этом рассказывает украинский военный портал Defense Express. По данным портала, истребители F-16 оснастили блоками LAU-131 для 70-мм ракет Hydra-70 с комплектом лазерного наведения APKWS II. Вместе с этим истребители впервые получили контейнеры целеуказания Sniper/PANTERA, которые обеспечивают лазерное наведение. Их наличие является критически важным для применения APKWS II, ведь без лазерного наведения ракеты остаются неуправляемыми.

Контейнеры позволяют интегрировать ракеты с лазерным лучом, такие как APKWS II. Эти технологии позволяют экономно и одновременно эффективно уничтожать беспилотники страны-агрессора. Кроме лазерного целеуказателя, контейнер оснащен оптической камерой с зумом и тепловизором, поэтому может применяться в разведывательных полетах.

По данным Defense Express, применение APKWS II даст возможность экономить ракеты AIM-9 и AIM-120, стоимость которых достигает миллионов долларов. Один F-16 может нести до 28 таких 70-мм управляемых ракет, стоимостью около 30–31 тысячи долларов за единицу.

"Считалось, что до стареньких украинских F-16 подобное вооружение доберется не скоро. Однако похоже кто-то из стран-партнеров таки решил передать контейнер AN/AAQ-33. Среди европейских операторов это Нидерланды, Бельгия, Норвегия, Великобритания и Польша" – отметили в Defense Express.

Как сообщал OBOZ.UA, с августа 2024 года, когда первые истребители F-16 появились в украинском воздухе, эти самолеты стали одним из ключевых инструментов в усилении обороноспособности государства. За это время украинские пилоты уже перехватили более 1300 воздушных целей и продолжают наращивать свою эффективность в противостоянии российской армии.

Также в Воздушных силах показали, как истребители F-16 отражали атаку страны-агрессора России 6 декабря.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!