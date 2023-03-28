Украинские ''охотники за дронами'' показали ''начинку'' иранских БПЛА, которыми РФ атакует Украину. Видео

Иранские дроны-камикадзе Shahed 131 и Shahed 136 – самые распространенные среди тех, что применяют оккупанты в войне против Украины. Таких много сбили наши защитники в разных регионах страны. Сейчас украинские военные изучают, что у них внутри.

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Представитель украинской разведки показал, как сделаны иранские беспилотники, из каких компонентов состоят, и кому принадлежит производство комплектующих (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Здесь у нас 20 кг тротила. Как мы можем видеть, осколочно-фугасный он у нас. Применяли их по объектам критической инфраструктуры, они наносили огромный ущерб. Чаще всего используют шахеды 136, потому что у них боевая часть 40-50 кг", – рассказал разведчик.

По словам военного, внутри всё очень просто, но эффективно. Самым ценным в этом беспилотнике является так называемая CRP-антенна, задача которой противостоять украинским средствам радиоэлектронной борьбы.

Разобрав шахед украинские специалисты пришли к выводу, что большинство комплектующих произведено западными странами и из-за санкций не должны попасть в Иран.

Также представитель украинской разведки показал еще один беспилотник – Mohajer – сбитый в украинском небе. Это иранский вариант турецкого Bayraktar. Украинский военный отметил, что бомбы к этому дрону изготовили уже после начала полномасштабного вторжения.

Несмотря на то, что Иран неоднократно отвергал обвинения в том, что он поставляет свои беспилотники России для войны против Украины, украинские специалисты собрали доказательства противоположного.

Как сообщал OBOZREVATEL, Иран в обмен на "шахеды" получает от России кибероружие, в том числе для наблюдения. США рассматривают растущий военный альянс Москвы и Тегерана как угрозу.

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