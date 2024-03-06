Украинские партизаны нашли в Новороссийске верфь, на которой ремонтируют военные корабли РФ. Фото

Украинские партизаны следят за объектами Черноморского флота РФ даже на территории России. В Краснодарском регионе они обнаружили верфь, где оккупанты ремонтируют суда.

Об этом сообщило движение сопротивления " Атеш ". Судоремонтное предприятие было замечено в Новороссийске.

"Нашим агентам удалось обнаружить судоремонтную верфь, на которой, по предварительной информации, производится ремонт судов и изготовление деталей для остатков флота российской армии. На объекте присутствует охрана и видеонаблюдение", - отмечают партизаны.

Подчеркивается, что территорию предприятия (ул. Рыбацкая, 102) "регулярно посещают высокопоставленные лица".

По официальным данным в составе Новороссийской военно-морской базы есть бригада кораблей охраны, батальон морской пехоты, часть авиации Черноморского флота.

В городе расположены пять воинских частей.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в российском Санкт-Петербурге уже наладили производство дронов. Однако в "Атеше" намекнули, что это ненадолго.

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