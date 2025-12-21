Украинские партизаны устроили новую диверсию на территории РФ: нарушена логистика оккупантов. Фото

Украинские партизаны провели очередную успешную диверсию на железной дороге в РФ. В районе Ростова-на-Дону они смогли парализовать ключевой железнодорожный узел снабжения оккупантов, воюющих на юге Украины.

Диверсия привела к задержками и срывам поставок для оккупационных российских войск. Подробности сообщили в военном движении украинцев и крымских татар "Атеш".

Что известно

В "Атеш" заявили, что смогли парализовать движение на ключевом железнодорожном узле снабжения оккупантов в Ростовской области.

"Наши агенты провели успешную диверсию на стратегическом железнодорожном узле в Батайске. В результате поджога релейных шкафов была нарушена работа главного логистического хаба, через который осуществляется снабжение оккупационных войск на всех южных направлениях", – заявили в движении.

Там подчеркнули, что атакованный ж/д-узел критически важен для армии РФ и ее оккупационных войск в Украине. Ведь через него проходят воинские эшелоны с личным составом, бронетехникой, топливом и боеприпасами для группировок врага на Херсонском, Запорожском, Донецком направлениях, а также в Крыму.

"Диверсия создала цепную реакцию задержек и срывов в поставках для оккупантов. Нарушение работы станции Батайск-Сортировочная привело к логистическим проблемам врага. Теперь военные грузы застревают в пути, а планирование операций оккупантов оказалось под угрозой срыва", – утверждают в "Атеш".

В движении подчеркнули, что продолжают систематическую работу по разрушению тыловой инфраструктуры врага, нанося удары по наиболее уязвимым участкам военной логистики оккупантов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на Запорожском направлении российские командиры отправляют штурмовые группы на позиции собственных подразделений. Последний такой случай закончился ликвидацией россиянами своих же "боевых товарищей", ошибку они выявили, когда осматривали трупы.

Подобное положение вещей обусловлено царящим в управлении войсками РФ хаосом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!Станция Батайск