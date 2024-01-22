Украинские патриоты в День соборности подняли сине-желтое знамя в оккупированной Макеевке. Видео

По случаю Дня Соборности Украины во временно оккупированной Макеевке был поднят сине-желтый флаг. Украинскую символику на подконтрольной россиянам территории установили активисты движения сопротивления "Желтая лента".

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Об этом они сообщили в Telegram-канале движения. Государственный флаг Украины установили возле микрорайона "Солнечный".

Сейчас наше знамя возвышается на терриконе, откуда можно увидеть путь от Донецка до границы с Россией.

"Тысячи оккупантов, которые проезжают по этому пути ежедневно, будут видеть, что даже в 10-летней тени оккупации мы продолжаем борьбу с врагом, потому что Донбасс — это Украина!" – подчеркнули активисты.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня Соборности и отметил подвиг наших защитников. Глава государства заявил, что только сильные украинцы могут стать едиными и только единые украинцы могут быть сильными.

Также с Днем соборности украинцев поздравил командующий Объединенными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев. Он подчеркнул, что соборность есть и остается в приоритете главных национальных задач всего украинского народа.

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