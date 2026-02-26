Украинские пограничники эффектно сбили 'Шахед' из стрелкового оружия: момент попал на видео

На Северо-Слобожанском направлении украинские пограничники эффектно уничтожили вражеский дрон "Шахед". Для этого они применили стрелковое оружие.

Момент успешного сбивания попал на видео и уже демонстрирует эффективность ПВО на передовой. Об этом сообщили в ГПСУ.

Государственная пограничная служба Украины в очередной раз подтвердила свою роль в защите страны от воздушных угроз.

Как сообщают, дрон пролетал на низкой высоте, что позволило пограничникам поразить его точным огнем из стрелкового оружия. Благодаря быстрой и профессиональной реакции бойцов угроза была нейтрализована непосредственно на подступах к территории Украины.

Напомним, основным вызовом для украинской ПВО остаются вражеские ударные БпЛА. Поэтому Украина масштабирует применение дронов-перехватчиков для противодействия российским дроновым атакам. Сейчас удается обезвреживать с их помощью каждый третий российский БПЛА.

Как сообщал OBOZ.UA, за 4 года войны украинская ПВО уничтожила более 140 тыс. воздушных целей врага. Исключительно силами авиации ликвидировано около 9 тысяч средств поражения.

