Украинские пограничники ликвидировали штурмовую группу оккупантов возле Бахмута

Российские оккупанты попытались окружить и взять штурмом один из опорных пунктов украинских воинов в районе Бахмута. Обнаружить штурмовиков удалось аэроразведке, минометчики Государственной пограничной службы Украины отработали по захватчикам, а уцелевших пограничники добили из стрелкового оружия и гранатометов.

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Все 8 оккупантов-штурмовиков были ликвидированы. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины, показав фото с поля боя.

"Вражеская группа пехоты пыталась окружить и взять штурмом опорный пункт наших защитников. Средствами аэроразведки противник был обнаружен, после чего пограничники-минометчики нанесли огневое поражение по захватчикам. Остатки группы оккупантов бойцы ГПСУ уничтожили из стрелкового оружия и гранатометов. Штурмовики в составе 8 человек ликвидированы полностью, все они остались лежать на поле боя", – отметили в ГПСУ.

Напомним, ранее украинские воины рассказали, что войска РФ пытаются захватить трассу Константиновка – Бахмут, но ВСУ дают мощный отпор. Только за минувшие сутки потери врага убитыми и ранеными превысили 650 человек.

Также сообщалось, что, по данным Института изучения войны, Россия бросила в бои за Бахмут основные силы своей регулярной армии. Разбитые подразделения ЧВК "Вагнера" должны заменить, в частности, воздушно-десантные войска. Однако захват города силами государства-террориста вовсе не является неизбежным.

Внезапное окружение оккупантами украинских сил в Бахмуте, считают аналитики, крайне маловероятно, однако при таком развитии событий украинское военное командование проведет контролируемый вывод войск из Бахмута, чтобы спасти жизнь украинских солдат.

Между тем, сейчас украинские силы все еще могут эффективно снабжать подразделения в Бахмуте. Со своей стороны, украинское военное командование разработало несколько планов действий по реагированию на российские операции вокруг Бахмута.