Украинские пограничники на Бахмутском направлении отразили штурм оккупантов и захватили вражеские позиции

Российские оккупанты продолжают предпринимать попытки штурмов на позиции украинских воинов на Бахмутском направлении, один из таких штурмов отразили украинские пограничники. Далее в ходе контратаки бойцы ГПСУ захватили вражеские позиции.

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В бою с украинскими пограничниками враг потерял по меньшей мере 9 своих солдат, еще около 20 оккупантов получили ранения. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Как рассказали в ГПСУ, на Бахмутском направлении пограничники отразили штурм и контратакой захватили позиции оккупантов.

"Российские захватчики под прикрытием артиллерии попытались захватить одну из передовых позиций наших защитников. Впрочем, штурм провалился. В ходе боя охранники границы уничтожили 9 оккупантов, еще около 20 ранили. В настоящее время Силы обороны продвинулись на 300 метров и закрепляются на новых позициях", – отмечено в сообщении.

В ГПСУ также показали фотографии с украинскими воинами и уничтоженными захватчиками.

Напомним, ранее глава ГУР Кирилл Буданов рассказал об огромных потерях оккупантов в боях за Бахмут. Он заявил, что в полях вблизи позиций украинских воинов гниют под открытым небом сотни трупов российских захватчиков: "вторая армия мира" не спешит забирать тела своих погибших.

"Сотни трупов просто гниют в открытом поле, местами они накоплены поверх других тел, как импровизированные стены, когда российские войска атакуют это поле, они используют эти тела для укрытия, как щит. Но это не работает. Там реальные поля мертвых тел", – поделился Буданов впечатлениями от увиденного во время поездки в Бахмут в конце декабря.