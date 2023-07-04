Украинские пограничники обезвредили группу пехоты врага в окрестностях Бахмута. Видео

Защитники Украины продолжают пресекать попытки российских оккупантов продвигаться на фронте. Украинские пограничники обезвредили группу пехоты врага в окрестностях Бахмута.

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Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ГПСУ. Отмечается, что аэроразведка и минометные расчеты Госпогранслужбы продолжают активную боевую работу на восточном фронте.

"На днях на Бахмутском направлении одно из пограничных подразделений обезвредило группу пехоты оккупантов", – говорится в сообщении.

В частности, операторы БПЛА отследили перемещение российских оккупантов и обнаружили, какие именно огневые позиции они использовали.

По этим локациям отработали минометные расчеты. В результате были нанесены потери личному составу и вооружению врага. В частности, уничтожен крупнокалиберный пулемет на позиции и ликвидированы три военных путинской армии, еще двое получили ранения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинские спецназовцы сумели уничтожить три "Грады" и личный состав оккупантов в Бахмуте, который остается неприступной крепостью для России.

А на Бердянском направлении морпехи 36-й ОБрМП уничтожили ударный вертолет захватчиков. Эффектная работа была проведена с помощью ПТРК "Джавелин".