Украинские пограничники отбили два вражеских штурма в Бахмуте и очистили город от 8 оккупантов

Украинские воины продолжают героическую оборону Бахмута на Донетчине и наносят потери вражеской армии. Так, пограничники Госпогранслужбы Украины под артиллерийскими ударами врага отразили два штурма россиян.

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Также враг потерял 16 оккупантов убитыми и ранеными. О ходе и итогах боя рассказали в ГПСУ.

"Очистка украинской земли от оккупантов идет по плану! Результат: минус 8 захватчиков. В течение дня между пограничниками и вагнеровцами продолжалось противостояние в одной из промзон Бахмута. Для поддержки атаки штурмовики применяли артиллерию. Несмотря на постоянные обстрелы, бойцы ГПСУ отбили два вражеских штурма, еще столько же были ранены", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в ВСУ заявили, что потери оккупантов в боях за Бахмут за сутки составили 225 российских захватчиков убитыми и еще 306 – ранеными.

Также в Вооруженных силах отметили: кроме Бахмута, захватчики активизировались еще и на Лиманско-Купянском направлении. Там несколько недель подряд фиксируется рекордная артиллерийская активность со стороны россиян.

Кроме того, накануне, согласно сообщениям Генерального штаба Вооруженных сил Украины, ВСУ ликвидировали еще 760 оккупантов. Безвозвратные потери вражеской армии в живой силе к утру 17 марта достигли 163 320 человек.