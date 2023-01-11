Украинские пограничники показали кадры ликвидации группы 'вагнеровцев' в Соледаре. Видео

Украинские пограничники совместно с подразделениями одной из механизированных бригад ВСУ спешно ликвидировали группу российских наемников ППК "Вагнера", когда те выдвинулись на штурм промзоны Соледара. Атака координировалась с воздуха и произошла, когда "вагнеровцы" подбирались к позициям украинских защитников через забор промзоны.

Видео дня

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины и опубликовала видео провального штурма "вагнеровцев", снятое дроном. На кадрах, в частности, зафиксирован момент удара по штурмовикам террористов.

Перемещение группы пехоты оккупантов обнаружила пограничная аэроразведка. Охранники границ сообщили о движении врага на командный пункт Сил обороны и в режиме реального времени отслеживали враждебные действия.

Как видно из кадров, подойдя к позициям украинских защитников, вагнеровцы попали под перекрестный огонь.

Наши бойцы сначала прижали к земле врага благодатным огнем из крупнокалиберных пулеметов и нанесли ему урон.

Разгром оккупантов завершил точный артиллерийский удар, который также скорректировала "птичка" пограничников.

Упорные бои за Соледар связаны с тем, что российской оккупационной армии не удалось взять Бахмут "в лоб" – теперь враг пытается создать "оперативный охват" украинских Сил обороны, как это было с оккупированным Лисичанском. Но у Генштаба ВСУ уже есть план по переброске на этот участок фронта дополнительных резервов. Украинская армия удержит Соледар, а значит, попытка окружения в районе Бахмута будет провалена. Об этом рассказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Генштаба, оккупанты пытаются взять под контроль Соледар, бои в районе города продолжаются, враг несет значительные потери.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!