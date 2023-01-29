Украинские пограничники сбили дрон оккупантов на Луганщине

Украинские пограничники сбили беспилотник противника в Луганской области. Вражескую цель удалось поразить из антидронового ружья.

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Об этом 29 января рассказали в Государственной пограничной службе Украины. В ведомстве отметили, что полет дрона был зафиксирован в секторе прикрытия одного из подразделений противодействия БпЛА.

Беспилотник шпионил за позициями защитников Украины.

"Оператор из антидронового ружья попал в канал управления дроном, тот потерял управляемость и упал", – сообщили в Госпогранслужбе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Вооруженных силах Украины начали формировать первые в мире ударные роты дронов. О таком решении на Ставке объявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.