Украинские пограничники сбили дрон оккупантов на Луганщине
Украинские пограничники сбили беспилотник противника в Луганской области. Вражескую цель удалось поразить из антидронового ружья.
Об этом 29 января рассказали в Государственной пограничной службе Украины. В ведомстве отметили, что полет дрона был зафиксирован в секторе прикрытия одного из подразделений противодействия БпЛА.
Беспилотник шпионил за позициями защитников Украины.
"Оператор из антидронового ружья попал в канал управления дроном, тот потерял управляемость и упал", – сообщили в Госпогранслужбе.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Вооруженных силах Украины начали формировать первые в мире ударные роты дронов. О таком решении на Ставке объявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
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