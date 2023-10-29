Украинские пограничники сбили российский штурмовик СУ-25 возле Авдеевки

Украинские пограничники под Авдеевкой Донецкой области выпустили зенитную ракету по вражескому воздушному объекту. В результате был подбит российский истребитель Су-25.

Об этом украинским журналистам рассказал спикер ГПСУ полковник Андрей Демченко. Он подчеркнул, что самолет оккупантов просто скрылся за горизонтом, оставляя за собой полосу дыма.

"Зенитная ракета, выпущенная пограничниками из переносного комплекса, поразила воздушную цель. Самолет противника задымился, начал терять высоту и скрылся за горизонтом", – поделился военный.

Напомним, накануне наши военные ликвидировали на фронте 660 российских оккупантов. Также защитники проредили армию страны-агрессора еще на 37 единиц техники и вооружения.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях за Авдеевку армия РФ действует подобно тому, как в свое время действовала во временно оккупированном Бахмуте – хочет перерезать логистические цепочки поставок вооружений и всего необходимого Силам обороны Украины, пытаясь вынудить их оставить позиции. Авдеевка оказалась в полуокружении, и эти "клещи" могут сомкнуться.

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