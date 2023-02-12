Украинские пограничники уничтожили десятки оккупантов и обезвредили вражеский дрон под Бахмутом. Фото

Украинские пограничники уничтожили десятки оккупантов в ходе боев за Бахмут на Донетчине. Также защитники сбили вражеский беспилотник, который корректировал огонь.

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Об этом 12 февраля рассказали в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины. "До 4 пехотных групп врага пограничная артиллерия ликвидировала в районе Бахмута. Здесь защитники постоянно сдерживают штурмы. Часто в ближнем бою", – говорится в сообщении.

Как отмечается, во время одного из вражеских штурмов в пригороде пограничники "выстрелом" из антидронового ружья сбили российский БПЛА, который корректировал огонь оккупантов.

Затем воины Госпогранслужбы контратаковали. Огнем из стрелкового оружия, автоматических и противотанковых гранатометов стрелковое подразделение врага было отброшено.

При этом ликвидированы 11 захватчиков, еще 6 ранены, рассказали защитники.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ВСУ показали, как выжигают оккупантов под Бахмутом. Воины подчеркнули, что, чем больше людей враг бросает на штурм, тем больше их погибает.