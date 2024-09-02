Украинские пограничники за неделю уничтожили более сотни единиц техники врага: подробности

Воины из Государственной пограничной службы Украины за прошедшую неделю (26 августа – 1 сентября) ликвидировали более сотни единиц техники российской оккупационной армии. Также наши защитники нанесли удары по 122 позициям и укрытиям личного состава ВС РФ.

Видео дня

Соответствующей статистикой в понедельник, 2 сентября, поделилась в Telegram-канале пресс-служба ГПСУ. В ведомстве показали инфографику, которая демонстрирует боевую работу пограничников за неделю в цифрах.

За указанный период воины ГПСУ уничтожили:

– танков врага – 1;

– пушек – 10;

– артиллерийских систем – 3;

– БПЛА оперативно-тактического уровня – 17;

– БПЛА тактического уровня – 42;

– бронированной техники – 6;

– военной автомобильной и специальной техники – 60;

– складов БК и ГСМ – 21;

– комплексов видеонаблюдения – 2;

– малоразмерных плавсредств – 2;

– позиций и укрытий личного состава – 122.

Как сообщал OBOZ.UA, на фоне стягивания войск Беларуси ближе к границе с Украиной пограничники ГПСУ на Черниговщине усилили мониторинг и совершают наблюдение на суше, воде и в воздухе. Наши защитники находятся в постоянной боевой готовности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!