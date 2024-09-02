Украинские пограничники за неделю уничтожили более сотни единиц техники врага: подробности
Воины из Государственной пограничной службы Украины за прошедшую неделю (26 августа – 1 сентября) ликвидировали более сотни единиц техники российской оккупационной армии. Также наши защитники нанесли удары по 122 позициям и укрытиям личного состава ВС РФ.
Соответствующей статистикой в понедельник, 2 сентября, поделилась в Telegram-канале пресс-служба ГПСУ. В ведомстве показали инфографику, которая демонстрирует боевую работу пограничников за неделю в цифрах.
За указанный период воины ГПСУ уничтожили:
– танков врага – 1;
– пушек – 10;
– артиллерийских систем – 3;
– БПЛА оперативно-тактического уровня – 17;
– БПЛА тактического уровня – 42;
– бронированной техники – 6;
– военной автомобильной и специальной техники – 60;
– складов БК и ГСМ – 21;
– комплексов видеонаблюдения – 2;
– малоразмерных плавсредств – 2;
– позиций и укрытий личного состава – 122.
Как сообщал OBOZ.UA, на фоне стягивания войск Беларуси ближе к границе с Украиной пограничники ГПСУ на Черниговщине усилили мониторинг и совершают наблюдение на суше, воде и в воздухе. Наши защитники находятся в постоянной боевой готовности.
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