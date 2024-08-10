Украинские штурмовики уничтожили колонну оккупантов, а также их транспорт с БК на Торецком направлении: видео

Украинские военнослужащие продолжают уничтожать личный состав и технику российской оккупационной армии. Накануне бойцы штурмового полка "Луганск" ликвидировали колонну оккупантов на Торецком направлении.

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Захватчиков атаковали с помощью FPV-дронов. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

По российским оккупантам на Торецком направлении успешно отработали операторы FPV-дронов штурмового полка "Луганск" Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють".

"Наши бойцы не только уничтожили колонну оккупантов, шедшую на штурм украинских позиций, а еще и транспорт врага, в котором находилось БК", – говорится в сообщении Национальной полиции Украины.

Ранее сообщалось, что бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского устроили тотальный разбор штурмовой группы оккупантов под Волчанском Харьковской области. По врагу отработали артиллерия и ударные дроны.

Напомним, ранее бойцы 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВСУ показали, как уничтожают вражеские цели в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. Эффективно поразить военную технику и личный состав русских оккупационных войск удалось с помощью БПЛА.

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