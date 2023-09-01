Украинские снайперы без единого выстрела взяли в плен 19 оккупантов на Луганщине. Видео

Украинские военнослужащие захватили 19 пленных на Белогоровском направлении (Луганская область). Оккупантов "партиями" ловили снайперы Сил специальных операций ВСУ вместе с одним из пехотных подразделений Сил обороны.

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Пресс-служба ССО отметила, что 19 оккупантов удалось взять в плен без единого выстрела. Рассказ наших воинов о том, как это было, опубликован 1 сентября в Facebook-аккаунте командования Сил специальных операций ВС Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Снайперская пара 3-го отдельного полка специального назначения провела успешную операцию, зайдя к противнику в тыл. Военнослужащий с позывным "Rabbit" рассказал, что двое первых оккупантов как раз копали окоп.

Пленные на предварительном допросе рассказали, кто они, откуда, когда их будут менять и какие задачи у них стоят на этой позиции.

Благодаря этой информации Силам обороны удалось взять в плен и других российских военнослужащих, а также занять новые позиции на Белогоровском направлении.

Как писал OBOZREVATEL:

– В Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали, что зафиксировано несколько случаев, когда российские военнопленные после обмена с Москвой возвращались на фронт и повторно попадали в плен к нашим защитникам.

– В ГУР подчеркнули: Украина продолжает делать все возможное для возвращения домой украинских воинов, захваченных врагом. Продолжаются переговоры по организации новых обменов военнопленными с Россией.

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