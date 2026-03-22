Украинские специалисты уже сбили несколько дронов в одной из стран на Ближнем Востоке – ВВС

Украинские специалисты, которые находятся на Ближнем Востоке, уже якобы совершили несколько успешных сбитий иранских дронов типа "Шахед". Речь идет о защите одной из стран региона – какой именно, не сообщается.

Соответствующие данные опубликовали журналисты "ВВС News Украина". Они не раскрывают источник этой информации.

В издании указали на то, что созданные в Украине зенитные беспилотники-перехватчики являются наиболее выгодным способом борьбы с относительно дешевыми "Щахедами". После начала операции США и Израиля против Ирана внимание к нашим дронам стало беспрецедентным.

"Этот военный "товар" из Украины сейчас наиболее востребован в мире", – заявили авторы статьи.

Украинские власти ранее сообщали, что уже получили заявки на поставку дронов от 11 стран и направили на помощь несколько групп своих военных операторов с перехватчиками (общей численностью около 230 человек).

"Наши команды уже работают с пятью государствами по противодействию "Шахедам" – предоставлены экспертные оценки, помогаем строить систему защиты", – информировал 20 марта президент Владимир Зеленский.

Государства Персидского залива и Ближнего Востока, а также посредники якобы заинтересованы в экспорте десятков тысяч украинских перехватчиков в этот регион. Причем они готовы их купить по более высокой цене, чем на украинском рынке. Правда, прямая продажа и соответственно покупка этих беспилотников все еще заблокированы на уровне руководства государства.

Что предшествовало

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что экспорт украинского оружия, в частности дронов, не может осуществляться в обход государства. Такие правила действуют во всех цивилизованных странах, особенно во время войны.

Зеленский сообщал, что отдельные иностранные правительства и компании пытались получить перехватчики напрямую от производителей, минуя официальный Киев. Он раскритиковал такие действия, отметив, что украинские компании, которые соглашаются на подобные сделки, рискуют собственной репутацией.

Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий отмечал, что наше государство рассчитывает на взаимность от стран Ближнего Востока, в частности на усиление политической поддержки, расширение практического сотрудничества в сфере безопасности и обороны, участие в восстановлении Украины, поддержку санкционной политики в отношении России и Ирана.

– Генеральный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что мировые запасы ракет для систем противовоздушной обороны стремительно сокращаются и уже "почти исчерпаны" из-за боевых действий на Ближнем Востоке. Дефицит боеприпасов ощущается повсюду в мире.

– Начальник Генерального штаба Армии Чешской Республики Карел Ржехка отметил: ранее террористические группировки с Ближнего Востока использовали свои тактики в Европе. Но сейчас европейцы, прежде всего украинцы, своим опытом помогают странам этого региона бороться с терроризмом со стороны Ирана.

