Украинские спецназовцы ударили по вражескому составу с боекомплектом. Взрывное видео

Украинские защитники продолжают наносить врагам невосполнимые потери. Так, на одном из горячих направлений военные показали, как уничтожили очередной вражеский состав с боекомплектом.

Видео дня

Эффективно отработали по составам оккупантов бойцы отдельного батальона специального назначения "Дикое поле". Взрывное видео они выложили на официальном сайте батальона в Facebook.

"На это можно смотреть вечно. Попадание во вражеский состав с боекомплектом", – прокомментировали видео защитники.

Ранее сообщалось, что страна-агрессорка Россия несет в развязанной в Украине войне большие неотвратимые потери. Начиная со дня полномасштабного вторжения на нашу землю – 24 февраля 2022 года, армия государства-террористки уже сократилась на 200 тысяч военных.

Также украинские морпехи показали, как освобождали от оккупантов Старомайорское. Воины рассказали, что после того, как последний оккупант покинул село, они официально развернули украинский флаг на деоккупированной территории.

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