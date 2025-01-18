Украинские ССО подожгли нефтебазу 'Роснефть' в Калужской области: подробности спецоперации

В ночь на 18 января Силы специальных операций нанесли удары по Калужской области. Поражена нефтебаза в Калужской области: там вспыхнул пожар.

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Этот завод использовался захватчиками также как логистический центр. Поражение подтвердили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"В ночь на 18 января подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли успешный удар по базе "Роснефти", что в населенном пункте Людиново Калужской области РФ. Данная нефтебаза входит в АО "Калуганефтепродукт" и является логистическим центром , обеспечивающим подразделения вооруженных сил РФ, принимающие непосредственное участие в войне против Украины", – отметили в Генштабе.

Там добавили, что на объекте после поражения вспыхнул мощный пожар. Это подтверждается и снятыми россиянами кадрами, которые с ночи стали появляться в сети.

"Более подробная информация о результатах боевой работы уточняется. Поражение подобных объектов создает серьезные логистические проблемы для армии российского агрессора", – подчеркнули в Генштабе.

Пораженная нефтебаза расположена в более чем 175 км от границы Украиной. Она относительно небольшая: насчитывает всего 9 резервуаров, объем резервуарного парка - 6,7 тыс. м³. Принадлежит "Калуганефтепродукту", дочерней компании "Роснефти".

Напомним, ранее стали известны эксклюзивные детали атаки БПЛА на нефтебазу в Тульской области. Там минувшей ночью дроны Главного управления разведки по меньшей мере десять раз попали точно в цель. Местные власти не скрывают, что на объекте вспыхнул пожар, горит, в частности, емкость для горюче-смазочных материалов. Однако в российском минобороны продолжали настаивать, что "сбили" все украинские БПЛА.

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