Украинские танкисты приехали в Британию для учений из Challenger 2: первые фото

Великобритания продолжает поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией. Кроме предоставления вооружения страна также занимается подготовкой украинских военнослужащих.

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Первые украинские бойцы уже прибыли в Великобританию для подготовки к дальнейшей борьбе с Россией. Об этом сообщает британское министерство обороны в Twitter (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По информации британского оборонного ведомства, украинские танкисты пройдут курс подготовки, чтобы в дальнейшем использовать на поле боя западные образцы вооружений. Речь идет, в частности, об обучении на британских танках Challenger 2.

"Украинские танкисты прибыли в Великобританию для подготовки к дальнейшей борьбе с Россией. Великобритания предоставит Украине танки Challenger 2 вместе с глобальными странами-партнерами, демонстрируя силу поддержки Украины на международном уровне", – говорится в сообщении.

Challenger 2 – является основным танком третьего поколения на вооружении британской армии с экипажем в четыре человека без автомата зарядки. Отличительной особенностью этой бронетехники является засекреченный уровень защиты и использования второго поколения брони Chobham (Dorchester). Она представляет собой специальные пакеты из керамических и металлических элементов из вольфрама или обедненного урана, схожая броня используется в американских танках Abrams. Благодаря этой броне, машина максимально защищена как против подкалиберных боеприпасов, так и от кумулятивных.

Напомним, в Великобритании объявили о передаче Украине эскадрона танков Challenger 2. Официальный Лондон убежден, что вместе с другой помощью западных партнеров эти танки усилят возможности украинской армии в противостоянии российской агрессии.

Ранее стало известно, что Великобритания объявила новый пакет военной помощи Украине. В него войдут САУ AS90 и БТР Bulldog и первые западные танки, которые получит Украина – британские Challenger 2.