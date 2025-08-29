Украинские удары по НПЗ выявили уязвимости России и будут иметь несколько последствий – ISW

Украинские атаки по российским НПЗ обнаружили уязвимости страны-агрессора и будут иметь несколько последствий. Среди них – дефицит бензина в стране, повышение инфляции и дальнейшая макроэкономическая нестабильность.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). В частности, 27 августа российское правительство заявило о продлении запрета на экспорт бензина, который должен был завершиться 31 августа.

Успешные операции подразделений СБУ и ССО

Для производителей ограничения будут действовать до 30 сентября, а для непроизводителей – до 31 октября. Такой шаг объяснили попыткой стабилизировать внутренний топливный рынок.

Уже на следующий день, 28 августа, Генштаб Украины сообщил, что подразделения СБУ и Сил специальных операций осуществили удар беспилотником по Куйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области.

Это предприятие ежегодно перерабатывает около семи миллионов тонн сырья, производя бензин, дизель, мазут и растворители. Также украинские войска вместе с ГУР и Войсками беспилотных систем нанесли удар по Афипскому НПЗ в Краснодарском крае, вблизи города Краснодар. Мощность этого завода достигает 6,25 миллиона тонн в год, и он имеет стратегическое значение для обеспечения топливом российской армии.

Начальник Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что оба предприятия являются ключевыми для функционирования военной машины РФ.

Дефицит топлива будет иметь последствия в РФ

"Россия пыталась удовлетворить внутренний спрос на бензин еще до недавних забастовок в Украине и вводила периодические запреты на экспорт бензина с 2022 года, но недавние забастовки в Украине обострили дефицит бензина и вызвали резкий рост цен на бензин по всей России и оккупированной Украине", – указано в материале.

Аналитики добавили, что дефицит бензина и стремительный рост его стоимости, вероятно, приведут к повышению потребительских расходов и росту расходов бизнеса во всех секторах промышленности. Это усилит инфляционные ожидания, ускорит общую инфляцию и увеличит как прямые, так и косвенные расходы в экономике, что в итоге грозит новой волной макроэкономической нестабильности в России.

Напомним, в ночь на 28 августа в нескольких российских регионах прогремели взрывы из-за атак беспилотников. Целью ударов снова стали нефтеперерабатывающие заводы. В частности, под атакой оказались Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области и Афипский НПЗ в Краснодарском крае.

Как писал OBOZ.UA, ударные дроны атаковали российскую Сызрань, там зафиксировано попадание в НПЗ. Объект агрессора поразили Силы беспилотных систем и Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

