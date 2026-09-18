Украинские военные сбили российский ударный дрон "Упирь-К": что о нем известно. Видео

Зенитчики 59-й штурмовой бригады имени Якова Гандзюка Сил беспилотных систем сбили российский ударный беспилотник "Упырь-К". Соответствующее видео с уничтоженным вражеским аппаратом опубликовал в соцсетях 1-й батальон беспилотных систем "Хищники высот".

Видео дня

Нанести удар по российскому дрону удалось с помощью беспилотника-перехватчика. Об этом пишет медиа "Милитарный", ссылаясь на обнародованные военными кадры.

Ударный БПЛА "Упырь-К" разработала российская компания "Уралдронзавод". Его производство наладили в Свердловской области РФ.

Ранее оккупационные войска уже использовали беспилотники этого типа на фронте. В то же время их точное название оставалось неизвестным.

"Упырь-К" представляет собой двухмоторный дрон-камикадзе с фиксированным крылом и открытой конструкцией. Его каркас выполнен из деревянных элементов.

Главные истории дня

Дальность и боевая часть

Аэродинамическая схема позволяет беспилотнику преодолевать десятки километров. Заявленная дальность его применения составляет около 50 км от точки запуска.

Аппарат обладает большей грузоподъемностью, чем российский дрон "Молния-2". Он способен нести боевую часть массой до 12 кг, в частности противотанковую мину ТМ-62.

Передача видеосигнала осуществляется на частотах около 2,0–2,1 ГГц. Такие характеристики указывались по состоянию на июнь 2026 года.

Детонация боеприпаса происходит при ударе. Для этого применяется контактный или модифицированный взрыватель.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как в России взорвали автомобиль, в котором находился разработчик дрона "Упир" Владимир Ткачук. Взрыв произошел недалеко от Екатеринбурга, по предварительным данным, под машину заложили взрывчатку. В результате инцидента погиб один человек, а сам Ткачук оказался в больнице.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!