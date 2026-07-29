Украинские военные уничтожили российский дрон-шпион на рекордной высоте 6400 метров. Видео

Украинские защитники успешно уничтожили российский разведывательный дрон, летевший на высоте более 6 тыс. метров. Это стало одним из самых высоких зафиксированных перехватов вражеского беспилотника нашими бойцами.

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Кадрами сбития в своём Telegram-канале поделился командующий Нацгвардией Александр Пивненко. Он подчеркнул, что операция в очередной раз подтвердила эффективность украинских дронных подразделений даже при выполнении сверхсложных боевых задач.

Рекордный перехват вражеского дрона

По словам Пивненко, успешное боевое задание выполнило подразделение ударных беспилотных авиационных комплексов Lasar’s Group.

Защитники сбили российский разведывательный беспилотник ZALA Z-20 на высоте 6400 метров. Этот перехват стал одним из самых высоких зафиксированных результатов украинских защитников в борьбе с вражескими дронами.

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БПЛА, который использовался для воздушной разведки и обнаружения целей на расстоянии более 100 километров, был сбит в конце июля на южном направлении.

Чтобы уберечь аппарат от поражения, оккупанты подняли его на чрезвычайно большую высоту, однако даже это не спасло вражеский дрон, ведь украинский оператор перехватил его и уничтожил.

"Этот результат в очередной раз подтверждает высокий уровень подготовки военнослужащих Национальной гвардии Украины, эффективность применения современных беспилотных систем и способность выполнять боевые задачи даже в самых сложных условиях", – подытожил Пивненко.

Характеристики БПЛА ZALA Z-20

Размах крыла: 4 м

Максимальная взлетная масса: 17 кг

Масса полезной нагрузки: до 2,5 кг

Продолжительность полёта: 6–7+ часов

Скорость: от 65 до 110 км/ч

Дальность связи (передачи видео): более 100 км.

Высота полёта: от 100 м до 5000 м (хотя фиксировались случаи маневрирования на высотах до 6400 м)

Взлет: с помощью пневматической пусковой установки

Посадка: на парашюте с использованием воздушного амортизатора.

Назначение: воздушная разведка, целеуказание и поиск объектов на большом расстоянии; оснащается элементами искусственного интеллекта для обработки видеосигнала.

Напомним, 27 июля Силы беспилотных систем ВСУ уничтожили над Курской областью России редкий российский ударно-разведывательный беспилотник "Форпост-Р", который является носителем управляемых авиабомб КАБ-20. Это лишь шестой подтвержденный случай уничтожения такого БПЛА с начала полномасштабной войны.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее на Покровском направлении украинские бойцы сбили боевой вертолёт Ка-52 российских оккупантов. И сделали это наши защитники с помощью FPV-дрона.

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