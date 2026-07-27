СБС сбили над Курской областью носитель КАБ: "Мадяр" рассказал подробности. Видео

27 июля Силы беспилотных систем ВСУ уничтожили над Курской областью России редкий российский ударно-разведывательный беспилотник "Форпост-Р", который является носителем управляемых авиабомб КАБ-20. Это лишь шестой подтвержденный случай уничтожения такого БПЛА с начала полномасштабной войны.

Видео дня

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди ("Мадяр"). Он также обнародовал соответствующее видео.

Как удалось сбить "Форпост-Р"

По словам Бровди, российский беспилотник был обнаружен и уничтожен пилотами 7-го батальона "Топота" 414-й отдельной бригады "Птицы Мадяра".

Для сбивания вражеского БПЛА использовался украинский дрон-перехватчик "Чаклун-КМ", который поразил цель на высоте около 4300 метров над территорией Курской области РФ.

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Чем опасен российский "Форпост"

"Форпост-Р" – это тяжелый ударно-разведывательный беспилотник российского производства, способный не только вести разведку, но и применять высокоточное вооружение.

По информации "Мадяра", аппарат имеет взлётную массу около 500 килограммов, может находиться в воздухе до 18 часов и выполнять полеты на высоте до 6000 метров. Одним из видов его вооружения являются управляемые авиабомбы КАБ-20 с лазерным наведением.

Редкая цель

Командующий СБС отметил, что это шестой подтвержденный случай уничтожения беспилотника "Форпост-Р" с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Для 414-й отдельной бригады "Птицы Мадяра" это уже второй подобный успех. Первое подразделение "Форпост-Р" было уничтожено в апреле 2025 года.

Также Бровди привёл статистику работы Сил беспилотных систем. По его словам, с момента создания группировки СБС 11 июня 2025 года украинские операторы поразили или уничтожили более 45 тысяч российских ударных и разведывательных беспилотников, а также более 9 тысяч дронов типа Shahed и "Гербера". При этом "Форпост-Р" стал лишь вторым беспилотником этого типа, уничтоженным подразделениями СБС за этот период.

Как сообщал OBOZ.UA, командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди "Мадяр" рассказал о роли дронов на войне. Он отметил, что его философия в отношении операции, проводимой на территории РФ, заключается в том, чтобы россияне осознали, что они находятся в состоянии войны и что они уже не вне зоны досягаемости, даже в 1 500 или 2 000 километрах от Украины.

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