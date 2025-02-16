Украинские военные уничтожили вражеский КНП с дорогостоящим оборудованием: видео

Украинские защитники продолжают уничтожать личный состав и технику российской оккупационной армии на фронте. Ликвидировать силы врага бойцам ВСУ помогают FPV-дроны.

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В результате одной из операций был уничтожен контрольно-наблюдательный пункт оккупантов с дорогостоящим оборудованием. Об этом сообщает Telegram-канал "Третья сила".

Совместную работу по уничтожению вражеских позиций провели военнослужащие 28-й и 93-й отдельной механизированной бригады. Во время осмотра местности защитники обнаружили кабель и антенну связи, которые привели к позиции оккупантов.

После этого операторы ударных БПЛА уничтожили вражеский КНП вместе с дорогостоящим оборудованием. Также были уничтожены вражеский специалист по радиоразведке и вызванная им эвакуационная группа.

Напомним, пехотинцы 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго обезвредили оккупантов, пробиравшихся под их позиции на Лиманском направлении. Россияне провалили попытку штурма и "сгорели" на работе.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты продолжают саботировать приказы командования на Покровском направлении. Чтобы не идти на штурм украинских позиций, захватчики намеренно выводят из строя свою технику.

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