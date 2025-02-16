На Лиманском направлении оккупанты прорвались к позициям ВСУ и были уничтожены. Видео

Пехотинцы 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго обезвредили оккупантов, пробиравшихся под их позиции на Лиманском направлении. Россияне провалили попытку штурма и "сгорели" на работе.

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Так защитники прокомментировали кадры ликвидации захватчиков. Они опубликованы в Telegram-канале бригады.

По словам военных, на Лиманском направлении враг не отказывается от своей тактики регулярных штурмов малыми пехотными группами. Большинство таких удается уничтожать еще на подступах к позициям, но иногда в бой приходится поступать на небольшом расстоянии.

Так, пара россиян на кадрах оказались более фартовой, чем их предшественники, ведь смогла приблизиться к позициям защитников.

Впрочем, слаженная работа пехотинцев и операторов БПЛА третьего механизированного батальона бригады Храбрых не оставила оккупантам шансов.

"Как следствие для врага – очередная неудачная попытка штурма и уничтоженные штурмовики. Для нас – сохраненная позиция и жизнь побратимов", – добавили воины.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно российские войска после продолжительной паузы провели механизированный штурм на Лиманском направлении, атаковав украинские позиции несколькими боевыми машинами пехоты. Враг сразу получил отпор: эту атаку, а за ней еще одну успешно отбили несколько подразделений ВСУ.

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