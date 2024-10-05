Украинские военные уничтожили вражескую позицию со скоплением живой силы: видео

Украинские военнослужащие продолжают уничтожать российских оккупантов на поле боя. В результате ожесточенных боев враг несет огромные потери в живой силе.

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Бойцы ВСУ ликвидируют врага с помощью FPV-дронов. Об этом в Telegram сообщает отдельный отряд беспилотных систем специального назначения "Крылья Омеги" Центра специального назначения Национальной гвардии Украины.

Защитники показали, как с помощью сбросов взрывчатки с беспилотников удается сокращать численность путинской армии. Военнослужащие обнаружили вражескую позицию со скоплением живой силы благодаря аэроразведке.

После этого на головы российским оккупантам украинские воины сбросили две взрывчатки, вследствие чего вражеские позиции охватило огромное пламя. Спустя некоторое время бойцы отдельного отряда беспилотных систем специального назначения "Крылья Омеги" добили врага, сбросив еще две взрывчатки на скопление живой силы.

Напомним, украинские воины нанесли результативные удары по трем командным пунктам российской оккупационной армии. Поражены командные пункты 35 и 27 отдельных мотострелковых бригад, а также 2 общевойсковой армии ВС РФ.

Ранее СМИ выяснили некоторые подробности о потерях РФ за год боев под Угледаром. На самом деле, точное количество ликвидированных захватчиков установить невозможно. Однако известно, что только две бригады морской пехоты РФ потеряли 40% от довоенной численности.