Украинские военные в Нидерландах тренировались форсировать реки на машинах Amphibious Rig, что о них известно. Видео

Украинские военнослужащие проходят обучение в Нидерландах по форсированию водоемов на машине-амфибии M3 Amphibious Rig. Тренировки под инструктажем специалистов из Германии и Великобритании продолжаются с февраля.

Благодаря высокой грузоподъемности M3 Amphibious Rig позволяет перевозить через реку тяжелую технику. Об этом сообщает издание "Военный курьер" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Бойцы ВСУ отмечают, что с помощью M3 Amphibious Rig можно устанавливать плавающие мосты между берегами, а также перевозить технику по воде в формате паромной переправы. Один из воинов отметил, что такая машина-амфибия подходит для форсирования Днепра. Стоит отметить, что Нидерланды обещали предоставить Украине машины-амфибии в скором времени.

"Возможности у этой машины большие. Они могут плавать как паром по две машины, так и делать мосты через реку. Очень большая пропускная способность у моста. На сегодняшний день у нас стоит вопрос по форсированию Днепра, и скорее всего тяжелая техника будет перебрасываться именно этими машинами", – сказал украинский военный.

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M3 Amphibious Rig – это немецкая военная машина-амфибия, которая используется для переправы танков и других транспортных средств через водные преграды. Разработана фирмой Eisenwerke Kaiserslautern в 1982-1992 годах. Имеет два больших алюминиевых понтона, которые перевозятся на крыше машины. Они разворачиваются на воде и служат платформой для переправки техники.

Экипаж такой машины составляет три человека. Техника двигается по суше со скоростью 80 км/ч, по воде – 14 км/ч. При использовании в качестве многоразового парома может транспортировать вес до 63,5 тонн, в качестве моста – допустимая еще большая нагрузка.

Несколько установок M3 Amphibious Rig можно объединить длинными соединителями, так называемыми "рампами", по 4 из которых имеются на каждом транспортном средстве, чтобы образовать мост через водное препятствие. Таким образом, 8 установок преодолеют водную пропасть длиной 100 метров и могут быть преодолены транспортными средствами вплоть до самого тяжелого основного боевого танка массой более 60 тонн, такого как Leopard 2 и Challenger 2.

Напомним, войска России пытаются помешать усилиям Украины по поставкам и укреплению недавно захваченных позиций оккупантов на левом берегу Херсонской области. Некоторое время назад пропагандисты кричали о том, как ВСУ угрожают им в этом районе, а теперь резко сменили риторику.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне отмечалось, что ВСУ закрепились на левом берегу Херсонщины после того, как продвинулись на северо-восток к селу Крынки. Аналитики указывали, что украинские силы провели большую наземную операцию.

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