Украинские военные взяли в плен представителя народа кеты: одного из вымирающих этносов севера России. Видео

На Покровском направлении украинские защитники взяли в плен оккупанта, который является представителем народа кеты – одного из самых маленьких этносов на севере РФ. По его словам, попал на войну из тюрьмы.

Об этом сообщил батальон "Свобода" бригады Национальной гвардии "Рубеж", бойцы которого и пленили кета. Они также обнародовали видео разговора с пленным.

Как рассказал 50-летний кет Александр, он попал в плен с другим оккупантом, когда они шли по украинскому поселку, где их и остановили украинские военные.

Александр родом из поселка Келлог Красноярского края России, который находится более чем в трех тысячах километров от границы с Украиной. Он говорит, что в армию он попал "через пьянку, через тюрьму".

В разговоре с оккупантом бойцы "Свободы" расспросили о его происхождении.

"Кеты – он как малочисленный народ Севера. У нас там из всех национальностей самая маленькая – наша", — отметил пленный.

А на вопрос, сколько их осталось, он ответил, что меньше тысячи. Сам он детей не имеет.

Данные российской переписи населения от 2021 года свидетельствуют, что в то время в РФ было примерно 1088 представителей народа кеты.

Александр рассказал, что не знает собственного языка, хотя слышал его раньше. Также он плохо знаком с культурой кетов, ведь многое не сохранилось. Народ, по его словам, занимается охотой и рыболовством.

В то же время оккупант рассказал, что не встречал на войне против Украины других представителей своего народа.

Что известно о кетах

Кеты – это коренной малочисленный народ Сибири. Название "кеты" происходит от слова "кет" – человек. Утвердилось это название в русском языке в начале XX столетия. До этого кеты были известны под наименованием "остяки", "енисейские остяки", "енисейцы".

Предки кетов, вероятно, жили на территории Южной Сибири. Как считают исследователи, они родственны с американскими индейцами.

У кетов была своя мифология с высшим небесным божеством Эсь. Но после захвата Россией кеты приняли православное христианство.

Кетский язык является последним живым среди енисейской языковой семьи. Все другие родственные языки исчезли еще в XVIII-XIX веках. Ранее кеты использовали алфавит на латинской основе.

Сейчас кеты живут преимущественно в сельской местности трех районов Красноярского края. Как свидетельствует перепись населения Украины 2001 года, на то время 37 кетов проживали в нашей стране.

Как сообщал OBOZ.UA, воины бригады "Азов" на Торецком направлении взяли в плен оккупанта, который является представителем эскимосов, одного из национальных меньшинств страны-агрессора. А семья его происходит из Гренландии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!