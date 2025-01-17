Воины бригады 'Азов' на Торецком направлении взяли в плен эскимоса: на допросе цитировал Гитлера. Видео

Бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" на Торецком направлении взяли в плен российского военного. Пленник оказался представителем национального меньшинства страны-агрессора – он эскимос, причем корнями из Гренландии.

Видео дня

Пленный "совершил экскурс в историю своих родственников, а также подробно рассказал о пренебрежительном отношении россиян к коренным народам", рассказали в "Азове". Украинские защитники показали видео с допросом 41-летнего Василия Ятаргина.

На видео есть не только "экскурс в историю", россиянин даже пытается цитировать Адольфа Гитлера.

По его словам, Василий родом из Магадана. В Украину прибыл, понятно, чтобы "освободить" нас от фашизма, смысл которого он не понимает.

Как известно, лозунг российских окупантов "своих не бросаем". Но Василия Ятаргина они не только бросили, а чуть не убили. Из того, что эскимос цитирует, прямо следует, что фашистами являются сами русские.

Как известно, лозунг российских оккупантов "своих не бросаем". Но Василия Ятаргина они не только бросили, даже чуть не убили.

"По мне "работали" мои же", – признал он.

"Меня отправили в Нью-Йорк. Там должны были окольными путями дойти до позиции и держать эту позицию. Но поскольку меня бросили, я потерялся. Меня оставили. Остался в гараже заброшенном. На следующее утро поехали на Нетайлово. Однако опять-таки не доехали. Начали работать минометы. И вот нас взяли", – рассказал оккупант обстоятельства, за которых попал в плен.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее воины Сил обороны Украины на Курщине захватили в плен россиянина, причастного к расстрелу украинских военнопленных. Это 21-летний уроженец Новосибирска Евгений Уланцов из 40-й бригады морской пехоты ВС РФ.

Также бойцы Десантно-штурмовых войск вместе с собратьями из других подразделений Сил обороны Украины взяли в плен на территории Курщины сразу 27 военнослужащих армии оккупантов. Среди них оказался и один житель временно оккупированного Севастополя.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!