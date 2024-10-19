Украинские воины отбросили врага в Кругляковке – Deepstate

На линии фронта продолжают идти ожесточенные бои. На днях украинские воины отбросили захватчиков в районе Кругляковки на Купянском направлении.

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При этом оккупанты имеют продвижение на нескольких участках фронта Донецкой области. Об изменениях на линии столкновения рассказали в проекте DeepState.

Так, защитники из рядов Сил обороны смогли отбросить врага в Кругляковке Харьковской области.

Зато у россиян есть успехи в Донецкой области.

Так, недавно враг смог продвинуться возле Клещиевки на Краматорском направлении.

Россияне прошли вперед и в районе Максимильяновки и Угледара на Кураевском направлении.

Напомним, ранее партизаны из военного движения "Атеш" рассказали, что оккупанты активно укрепляют западное побережье Крыма. Захватчики боятся высадки на полуострове украинского десанта.

Также сообщалось, что спецназовцы ГУР захватили штурмом и зачистили от вражеской армии село в Купянском районе. Как это было, воины запечатлели на видео.