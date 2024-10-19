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Украинские воины отбросили врага в Кругляковке – Deepstate

Лилия Рагуцкая
War
2 минуты
1,3 т.
Украинские воины отбросили врага в Кругляковке – Deepstate

На линии фронта продолжают идти ожесточенные бои. На днях украинские воины отбросили захватчиков в районе Кругляковки на Купянском направлении.

Видео дня

При этом оккупанты имеют продвижение на нескольких участках фронта Донецкой области. Об изменениях на линии столкновения рассказали в проекте DeepState.

Так, защитники из рядов Сил обороны смогли отбросить врага в Кругляковке Харьковской области.

Украинские воины отбросили врага в Кругляковке – Deepstate
Украинские воины отбросили врага в Кругляковке – Deepstate

Зато у россиян есть успехи в Донецкой области.

Так, недавно враг смог продвинуться возле Клещиевки на Краматорском направлении.

Украинские воины отбросили врага в Кругляковке – Deepstate
Украинские воины отбросили врага в Кругляковке – Deepstate

Россияне прошли вперед и в районе Максимильяновки и Угледара на Кураевском направлении.

Украинские воины отбросили врага в Кругляковке – Deepstate
Украинские воины отбросили врага в Кругляковке – Deepstate
Украинские воины отбросили врага в Кругляковке – Deepstate
Украинские воины отбросили врага в Кругляковке – Deepstate

Напомним, ранее партизаны из военного движения "Атеш" рассказали, что оккупанты активно укрепляют западное побережье Крыма. Захватчики боятся высадки на полуострове украинского десанта.

Также сообщалось, что спецназовцы ГУР захватили штурмом и зачистили от вражеской армии село в Купянском районе. Как это было, воины запечатлели на видео.

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