Украинские воины показали "дорогу смерти" на Курщине: каждое движение врага контролируется. Видео
Воины 225-го отдельного штурмового батальона ВСУ показали "дорогу смерти" российских войск в Курской области РФ. На ней замертво слегли и вражеские солдаты, и их бронированная и автомобильная техника.
Кадры были сняты операторами БПЛА. Их опубликовали в конце ноября в официальном Telegram-канале украинского военного формирования.
"Реальность для российской армии: "черная миля" на Курском направлении", – прокомментировали защитники.
Они уточнили, что дрон 225-й ОШБр зафиксировал лишь одну из дорог в Курской области России, которая стала ловушкой для войск страны-агрессора.
Поля там заминированы, дорога пристреляна украинской артиллерией, а каждое движение российской армии тщательно контролируется.
Так, на пути дрона, облетевшего "черную милю", видны многочисленные уничтоженные единицы российской автомобильной и бронированной техники, рядом с остатками которой лежат ликвидированные военные путинской армии.
"Это пример того, как тактика и координация наших сил обороны создают критические условия для врага. Мы используем их уязвимость на максимум, а результат вы видите на видео", – добавили защитники.
Как сообщал OBOZ.UA, в городе Рыльск Курской области РФ совершили успешную диверсионную операцию, в результате которой был уничтожен российский экипаж и беспилотные комплексы. Ее провели партизаны при поддержке украинской разведки.
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