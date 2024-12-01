Украинские воины показали 'дорогу смерти' на Курщине: каждое движение врага контролируется. Видео

Воины 225-го отдельного штурмового батальона ВСУ показали "дорогу смерти" российских войск в Курской области РФ. На ней замертво слегли и вражеские солдаты, и их бронированная и автомобильная техника.

Видео дня

Кадры были сняты операторами БПЛА. Их опубликовали в конце ноября в официальном Telegram-канале украинского военного формирования.

"Реальность для российской армии: "черная миля" на Курском направлении", – прокомментировали защитники.

Они уточнили, что дрон 225-й ОШБр зафиксировал лишь одну из дорог в Курской области России, которая стала ловушкой для войск страны-агрессора.

Поля там заминированы, дорога пристреляна украинской артиллерией, а каждое движение российской армии тщательно контролируется.

Так, на пути дрона, облетевшего "черную милю", видны многочисленные уничтоженные единицы российской автомобильной и бронированной техники, рядом с остатками которой лежат ликвидированные военные путинской армии.

"Это пример того, как тактика и координация наших сил обороны создают критические условия для врага. Мы используем их уязвимость на максимум, а результат вы видите на видео", – добавили защитники.

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Рыльск Курской области РФ совершили успешную диверсионную операцию, в результате которой был уничтожен российский экипаж и беспилотные комплексы. Ее провели партизаны при поддержке украинской разведки.

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