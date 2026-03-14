Украинские воины показали, как сбивали российские "Шахеды" во время атаки в ночь на 14 марта. Видео

Ольга Ганюкова
Украинские военные обнародовали видео боевой работы во время массированной атаки России в ночь на 14 марта. На кадрах видно, как защитники обнаруживают и уничтожают российские ударные беспилотники.

Зенитчики Херсонской бригады за одну ночь уничтожили 16 дронов-камикадзе типа "Шахед". Соответствующие кадры показала 208 Зенитная ракетная Херсонская бригада.

Как отмечается, в ночь на 14 марта 2026 года во время очередной атаки российских войск воины групп беспилотников-перехватчиков 208-й зенитной ракетной Херсонской бригады активно работали над уничтожением воздушных целей.

В результате боевой работы им удалось сбить 16 ударных беспилотников, которыми Россия пыталась атаковать украинские города.

На обнародованном видео показаны фрагменты боевой операции – момент обнаружения российских дронов, их сопровождение в воздухе и непосредственное уничтожение. Украинские военные используют специальные беспилотники-перехватчики, а также ЗРК, которые позволяют эффективно противодействовать дронам-камикадзе.

Атака в ночь на 14 марта стала одной из самых масштабных за последнее время. Российские войска запустили по Украине десятки ракет и сотни беспилотников разных типов, значительную часть которых удалось уничтожить силам противовоздушной обороны.

Как рассказывал OBOZ.UA, этой ночью, по данным Воздушных сил, было сбито 460 из 498 средств воздушного нападения, использованных Россией в ходе массированной комбинированной атаки.

Основным направлением удара стала Киевщина, в частности, объекты критической инфраструктуры региона. В области есть погибшие и много пострадавших, повреждено не менее 30 объектов в четырех районах.

Зафиксировано попадание 6 ракет и 28 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 7 локациях.

На момент публикации сводки информация о четырех вражеских ракетах еще уточнялась, кроме того, в воздушном пространстве Украины еще оставались несколько вражеских БПЛА.

