Украинские воины показали, как сбивают 'Шахеды' с помощью ПЗРК Mistral: что известно о комплексе. Видео

Наши защитники продолжают "охотиться" на российские дроны-камикадзе "Шахед", которыми враг каждую ночь атакует Украину. В частности, бойцы уничтожают беспилотники с помощью зенитно-ракетных комплексов Mistral.

Об этом говорится в Telegram-канале "Военно-Морские Силы ВС Украины". Там обнародовали видео результативной работы.

Подробности

Зенитно-ракетные комплексы Mistral уже длительное время эффективно работают в интересах Украины на фронте.

"ЗРК предназначены для поражения вертолетов и самолетов, наши военные успешно используют для сбивания "Шахедов", – говорится в сообщении.

Недавно воинам зенитно-ракетного артиллерийского дивизиона 39-й отдельной бригады береговой обороны, во время одного боевого дежурства, удалось сбить сразу три вражеских дрона-камикадзе.

Что известно о ЗРК Mistral

Mistral является современной французской системой, которая предназначена для поражения самолетов и вертолетов на малых высотах. Комплекс был принят на вооружение еще в 1987 году, а в 2000-м модернизирован до версии Mistral 2.

Mistral может применяться как в переносном варианте, так и с наземных, морских или воздушных платформ. Его дальность действия достигает до 6 км, что делает его эффективным средством защиты от воздушных угроз.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину, в апреле 2022 года Норвегия передала Украине около 100 таких комплексов. На их основе в Вооруженных силах Украины были созданы мобильные огневые группы ПВО на базе пикапов, которые уже доказали свою эффективность в борьбе с воздушными целями противника.

Напомним, недавно под Волчанском на Харьковщине нашим бойцам удалось поразить место запуска российских ударных беспилотников. Кроме того, в результате атаки уничтожена группа вражеской пехоты и ликвидированы блиндажи и укрепленные позиции россиян.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные продолжают уничтожать логистику российских захватчиков глубоко в их тылу. В частности, на оккупированной части территории Херсонской области под прицел беспилотников наших воинов попали грузовик и легкая автомобильная техника врага.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!