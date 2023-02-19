Украинские воины сбили самолет и три беспилотника войск РФ

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 20 ударов по районам сосредоточения оккупантов, семь – по зенитно-ракетным комплексам на огневых позициях, а также два удара – по важным объектам противника.

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Об этом сообщили в Генштабе на Facebook. Также защитники сбили вражеский самолет Су-25, 2 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и дрон-камикадзе типа "Ланцет-3".

А подразделения ракетных войск и артиллерии за сегодня поразили батарею реактивных систем залпового огня противника.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Луганской области Силы обороны ярко уничтожили российских захватчиков. Для максимального эффекта они дождались, пока русские солдаты соберутся вместе в одном здании, и только тогда нанесли прицельный удар.

Также наши десантники из 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады показали украинцам, как уничтожили новейший российский танк Т-90 "Прорыв". На нем оккупанты попытались атаковать позиции украинских воинов, однако те встретили врага с ПТРК Javelin.

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