Украинские воины сбросом с дрона уничтожили российский танк Т-90М 'Прорыв'. Видео

Украинские защитники из подразделения аэроразведки Shadow показали, как уничтожили российский хваленый танк Т-90М "Прорыв". Поразить вражескую бронетехнику удалось точным сбросом гранаты в люк.

Взрывное видео опубликовано 30 марта в Telegram-канале подразделения. Военные отметили, что дроны, которые отрабатывают по вражеским целям, были приобретены на донаты украинцев.

"Спасибо за ваши донаты, на собранные средства мы приобрели четыре дрона DJI Mavic 3 Pro и они уже работают. Разведка, корректировка артиллерии и сбросы – ваша заслуга. Вы – помогаете, мы – уничтожаем врагов", – говорится в сообщении.

На кадрах видео видно, как БПЛА украинских воинов метко сбрасывает гранату прямо в люк танка.

В результате Т-90М охватил огонь.

Украинский журналист Юрий Бутусов рассказал, что защитникам на этом участке фронта оттянуть на свои позиции танк не удалось, поэтому он был уничтожен.

Отметим, ранее российский диктатор Владимир Путин назвал новейший танк Т-90М "Прорыв" "лучшим в мире", тем не менее, их уже неоднократно уничтожали украинские защитники на фронте.

Несколько из них были подбиты из ручных гранатометов, что, по мнению экспертов, указывает на то, что комплекс активной защиты танка эффективен не во всех случаях. Низ башни и маска орудия оказались уязвимы для противотанковых снарядов и ПТУР.

При этом некоторые специалисты считают основной причиной потерь Т-90АМ применение из без поддержки пехоты. Всего в РФ было выпущено около сотни единиц таких танков.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, за прошлые сутки на фронте в Украине были обезврежены 174 единицы вооружения и военной техники армии РФ, а также 650 оккупантов. Общие потери живой силы врага с начала масштабного вторжения достигли 442 170 человек.

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