Украинские воины уничтожили флаг РФ, который оккупанты установили на границе с Черниговщиной. Видео

Бойцы Сил обороны уничтожили российский флаг, который оккупационные войска установили на границе с Черниговской областью. Эта провокация имела целью создать видимость присутствия российских войск на территории Украины.

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Триколор государства-агрессора оккупанты вывесили в районе пункта пропуска "Гремяч". Об этом в пятницу, 4 июля, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины в Telegram.

В Генштабе отметили, что войска государства-агрессора иногда прибегают к подобным провокациям в приграничных с Украиной районах с пропагандистской целью.

"Однако очередная провокация оккупантов потерпела неудачу – украинские пограничники вовремя обнаружили, а воины Вооруженных сил Украины из состава 15-го армейского корпуса уничтожили российский триколор. Видимость "присутствия" российских войск на территории Черниговской области уничтожена", – сказано в сообщении.

Там также уточнили, что ситуация в приграничье Украины и РФ находится под контролем Сил обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Сергиев Посад Московской области РФ 4 июля поражено предприятие по производству боевых частей для "Шахедов". На территории объекта зафиксирован пожар и сильное задымление.

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