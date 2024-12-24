Украинские воины установили новогоднюю елку в Судже на Курщине: фото взбудоражило сеть

Воины Сил обороны, выполняющие боевые задания в Курской области РФ, установили елку в городе Суджа. Новогоднее дерево стоит рядом с флагштоком с флагом Украины, а звездой на нем стал их боевой флаг.

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Фото 24 декабря было опубликовано на официальной Facebook-странице 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Украинцы оставили под ним комментарии с поздравлениями.

"У каждого своя елка. Нашу воины первого механизированного батальона установили в Судже", – говорится в подписи к снимку.

На фото одобрительно отреагировали украинцы в комментариях. Они поздравили воинов с праздниками – Рождеством и Новым годом, а также пожелали скорейшего возвращения домой живыми и невредимыми.

"Приучайте кац*пов к украинским традициям, пусть знают, что ВСУ не только умеют е*ашить, но и праздник никто не отменял!", "Поздравляю с Рождеством! Ангела-хранителя. Лучшие пожелания", – написали подписчики.

Также в комментариях пользователи благодарили бойцов 22-й ОМБр и в целом всех воинов, защищающих Украину.

"У нас с вами одно желание – Победа! Вам еще желаем крепкого здоровья, стальной выдержки. Спасибо за ваш тяжелый труд, защиту родной земли! Гордимся, поддерживаем, обнимаем", "Сил вам и здоровья, наши защитники. Пусть ангелы-хранители оберегают вас!", "Спасибо вам, дорогие наши воины! Берегите себя! Мы вас ждем!" – добавили пользователи.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ВСУ показали, как украинские воины писали радиодиктант национального единства в Судже. Текст украинской писательницы Оксаны Забужко 25 октября прозвучал из громкоговорителей радиоприемников и ноутбуков во всех районах Курщины, где выполняют боевые задания защитники Украины.

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