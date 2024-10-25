'Культурная дипломатия': в ВСУ показали, как украинские военные писали радиодиктант национального единства в Судже. Фото

Украинские военные в Судже присоединились к написанию Радиодиктанта национального единства. Текст украинской писательницы Оксаны Забужко 25 октября раздался из громкоговорителей радиоприемников и ноутбуков во всех районах, где защитники Украины выполняют боевые задания.

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Фото с российской Суджи обнародовала пресс-служба оперативного командования "Запад". Там рассказали, что радиодиктант, в частности, написали воины 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола.

"Радиодиктант национального единства писали и в Судже!" – говорится в сообщении.

В ОК добавили, что воины тернопольской 44-й ОАБр приучают врагов любить родной язык 155-м калибром, а сегодня "немного отвлеклись на написание диктанта".

"Культурная дипломатия, какой она и должна быть! Слава Украине!" – заявили в ОК "Запад".

В самой 44-й бригаде отметили, что тернопольские артиллеристы пишут радиодиктант национального единства уже третий год подряд в районах ведения боевых действий: на огневых позициях, у пушек, боевых машин, на пунктах управления и даже в госпитале.

И каждый год он по-своему особенный, говорят военные. Защитники не забыли добавить эксклюзива и в этом году.

Благозвучное и мелодичное украинское слово, мастерски сгенерированное украинской писательницей Оксаной Забужко в трепетный текст, звонко зазвучало из громкоговорителей радиоприемников и ноутбуков во всех районах, где воины-артиллеристы выполняют боевые задания, а они "записали его складно на бумаге", рассказали в бригаде.

"Немного напоминает, как святой водой изгоняют нечистую силу, так и наши воины, украинским словом выгоняют московскую нечисть. И, да, нашего украинского голоса больше никому и никогда не выключить и не заглушить. Язык имеет значение, язык – это оружие, оружие наше Победы. Слава Украине! Огонь заккаленных не жжет", – заявили в 44-й ОАБр.

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