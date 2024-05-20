Украинские воины уверенно удерживают позиции: в Генштабе озвучили потери армии РФ на Харьковщине

Силы обороны Украины продолжают удерживать позиции на передовой и держат под огневым контролем действия российских оккупантов. Армия России проводит наступательные и штурмовые действия на четырех направлениях – Купянском, Кураховском, Краматорском и Покровском.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины в сводке по состоянию на 20:00. Как отмечается, защитники Украины "при благоприятных условиях совершают штурмовые действия для вытеснения вражеских войск из занятых рубежей".

На Харьковском направлении в течение дня было зафиксировано четыре боевых столкновения. Оккупанты дважды атаковали около Волчанска, и по одному разу – в направлениях сел Старица и Липцы. Ситуация там контролируется.

Потери армии России на Харьковском направлении начиная с 10 мая и по состоянию на данный момент убитыми и ранеными составили 1974 человека в живой силе и 342 единицы вооружения и военной техники.

В Генштабе подчеркнули, что враг продолжает концентрировать усилия на Покровском направлении – уже предпринял 32 попытки продвинуться вперед. 24 атаки отбиты, восемь – продолжаются. Еще пять авиаударов захватчики нанесли по районам Новоалександровки, Воздвиженки, Уманского, Карловки и Елизаветовки.

"Наши воины жестко отвечают врагу. Сегодня в результате действий украинских подразделений захватчики уже потеряли на этом направлении 366 человек убитыми и ранеными. Также повреждены и уничтожены 22 единицы вражеской военной техники, среди которой – шесть танков", – говорится в сообщении.

На Купянском направлении по состоянию на 20:00 идут три боевых столкновения, в районах Стельмаховки и Синьковки. Всего в эти сутки враг уже 11 раз пытался прорвать оборону ВСУ на этом участке фронта. На Северском направлении без изменений.

На Краматорском направлении во второй половине дня враг активизировался у Часового Яра, провел три атаки. Также продолжаются бои недалеко от Андреевки. Ситуация контролируемая. Оккупанты нанесли еще один авиаудар, на этот раз по району Дружбы.

На Кураховском направлении произошло 11 вражеских атак, три из которых продолжаются. Ситуация контролируется.

Как сообщал OBOZ.UA, в Волчанске на Харьковщине ведутся бои, противостояние идет чуть ли не за каждую улицу. В то же время линия фронта на севере области стабилизирована. Силы обороны Украины не допустили продвижения врага в направлении села Липцы и в Слобожанском направлении.

В ISW указали, что 19 мая в Волчанске продолжались уличные бои, враг смог продвинуться в северо-восточной части города.

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