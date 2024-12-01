Украинские войска истощают врага: что происходит на передовой и на каких направлениях наступает Россия

С начала суток по состоянию на 16:00 воскресенья, 1 декабря, на фронте в Украине произошло 111 боестолкновений. Воины сил обороны останавливают противника, держат рубежи и разрушают планы оккупантов.

Видео дня

Враг сосредотачивает свои усилия на Кураховском, Покровском, Времовском направлениях и на Курщине. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Как говорится в сводке, от артиллерийских обстрелов РФ продолжатют страдать приграничные районы Черниговщины и Сумщины. В настоящее время пострадали ряд населенных пунктов, в том числе Нововасильевка, Блешня, Гремячка, Бачевск, Леоновка и Карповичи.

Какая ситуация на линии столкновения 1 декабря

На Харьковском направлении украинские защитники отразили шесть штурмов вблизи Старицы, Тихого и Волчанска, одно боестолкновение продолжается.

На Купянском враг в течение дня шесть раз пытался продвинуться в районах Лозовой, Кругляковки и Зеленого Гая. Два боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении враг также увеличил количество атак до шести, говорится в сводке. Оккупанты атаковали вблизи Дружелюбовки, Грековки, Григорьевки, Тернов и Торского. Два боестолкновения на 16:00 продолжаются.

На Краматорском направлении воины Сил обороны отразили одну атаку кафиров в районе Временного Яра.

На Торецком агрессор пять раз пытался идти вперед в районе Торецка и в направлении Щербиновки, продолжается бой.

На Покровском сохраняется активность неприятеля. 22 раза за сегодня здесь начинались столкновения разной интенсивности. Отражены вражеские атаки в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Даченского, Желтого и Млечного. Пока еще продолжается пять боеприкосновений.

На Кураховском направлении продолжаются ожесточенные бои. Вблизи Берестков, Солнцевки, Зари, Новодмитровки, Курахового, Дальнего, Елизаветовки и Ганновки в течение дня произошло 33 боевых столкновения, 14 атак врага продолжаются.

На Времивском направлении агрессор 19 раз атаковал в районе Константинопольского, Трудового, Великой Новоселки, Новоселки, Нового Комара и Новодаровки девять боев продолжаются.

На Курщине воины Украины отбивают шесть атак захватчиков, всего там произошло 12 боеприкосновений.

По остальным направлениям существенных изменений в обстановке не произошло, информировали в Генштабе.

"Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу. Присоединяйтесь к Силам обороны! Победим! Слава Украине!" – говорится в возведении.