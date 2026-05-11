Украинские войска недавно продвинулись на нескольких направлениях фронта: в ISW оценили ситуацию. Карта

Украинские защитники имеют успехи в нескольких районах на Харьковщине и Донетчине. В частности, наши военные продвинулись в направлении Боровой и на Славянском направлении.

Видео дня

Также Вооруженные Силы совершили удачные наступательные действия вблизи Константиновки. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.

Продвижение украинских войск

"Украинские войска недавно продвинулись в направлении Боровой", – сообщили аналитики.

Геолокационные кадры, обнародованные 9 мая, зафиксировали обстрел российскими войсками украинского окопа в лесной местности к юго-западу от Сергеевки. Это может свидетельствовать об отсутствии вблизи украинских позиций укреплений россиян в этом районе.

В то же время украинские бойцы, вероятно, недавно продвинулись на Славянском направлении. Геолокационные видео подтверждают продвижение ВСУ в центральной части Никифоровки, что к юго-востоку от Славянска.

Опубликованные материалы, а также сообщения военного обозревателя Константина Машовца и заявления российских милблогеров свидетельствуют, что бои за Никифоровку продолжаются. Кроме того, украинские подразделения, вероятно, зачистили Липовку от российских диверсионных групп.

Тем временем российские милблогеры заявляют о продвижении войск РФ на юг от Соснового и на восток от Лимана.

"Украинские войска недавно продвинулись на юг от Константиновки", – говорится в сообщении.

Геолокационные видео, обнародованные 9 мая, свидетельствуют о недавнем продвижении украинских войск в центральной части Ильиновки, что к югу от Константиновки.

В то же время кадры, опубликованные еще 28 апреля, зафиксировали удары российских войск по украинским позициям в восточной Константиновке, что может свидетельствовать об отсутствии в этом районе российских позиций, несмотря на соответствующие заявления российской стороны.

Напомним, в ISW ранее сообщали, что российские войска могут готовить поле боя к будущим механизированным атакам на Славянском направлении, ведь враг совершил ограниченные наступления на восток от Доброполья в направлении Анновки, вблизи Нового Шахова и Торецкого, вблизи Покровска и Новопавловки, однако без существенных успехов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 920 захватчиков, а общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 342 тыс. 30 человек. Кроме того, ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!