ВСУ продвинулись вперед на Славянском направлении: в ISW зафиксировали подозрительную активность со стороны армии РФ

Украинские войска недавно продвинулись вперед на Славянском направлении, тогда как российские войска продолжали предпринимать попытки инфильтрации в украинские позиции. Также зафиксирована активность российских войск: они осуществили ограниченные наступления на восток от Доброполья в направлении Анновки, вблизи Нового Шахова и Торецкого, вблизи Покровска и Новопавловки, однако вперед не продвинулись.

Об этом отметили в ISW. Российские войска могут готовить поле боя к будущим механизированным атакам на этом направлении.

Что известно

Украинские войска на Славянском направлении продвинулись вперед.

"Геолокационные кадры, опубликованные 7 мая, показывают, что российские войска наносят удары по украинским позициям в северной Диброве, Краматорский район (к югу от Лимана) и вблизи автомагистрали Т-0513 Северск-Лиман к северо-западу от Дибровы, что свидетельствует о том, что украинские войска недавно продвинулись в восточной и северной Диброве".

На геолокационных кадрах видно, что украинские войска наносят удары по российским позициям в западной Диброве, Бахмутский район (к юго-востоку от Славянска) после попыток россиян инфильтрироваться.

Российские войска могут готовить поле боя к будущим механизированным атакам на Славянском направлении, особенно с наступлением более теплой весенней погоды. Начальник штаба батальона противовоздушной обороны, действующего на славянском и краматорском направлениях, заявил, что российские атаки в этом районе уменьшились.

Российские войска недавно инфильтрировались на юге Константиновки, продолжая наступления в пределах города и на север, северо-восток, юго-восток и юг от него.

"Геолокационные видеозаписи, опубликованные 8 мая, показывают, что украинские войска наносят удары по российским военнослужащим вдоль автомагистрали Т-0504 Покровск-Константиновка на юге Константиновки после того, что, по оценке ISW, было российской миссией по инфильтрации", – говорится в материале.

Украинские силы продолжают удерживать позиции вблизи Константиновки в районах, о которых россияне заявляли как якобы оккупированных. Так, геолокационные видеозаписи показывают, что российские силы наносят удары по украинским позициям в южной Новодмитровке (к северу от Константиновки) и южной части Константиновки.

Российские войска также осуществили ограниченные наступления к востоку от Доброполья в направлении Анновки, вблизи Нового Шахова и Торецкого, но не продвинулись вперед.

Кроме того, 7 и 8 мая российские войска продолжали наземные наступления вблизи Покровска и на север, северо-запад и юго-запад от него, но не продвинулись вперед. Отмечается, что российские войска пытаются использовать растительность и противотепловые плащи, чтобы избежать ударов украинских беспилотников. Также они используют мотоциклы для передвижения между украинскими линиями и пытаются приблизить артиллерийские орудия к линии фронта.

7 и 8 мая российские войска продолжали наземные наступления вблизи Новопавловки, но не продвигались вперед. Также российские войска продолжали наступательные операции на юго-восток и восток от Александровки, тогда как украинские войска контратаковали вблизи Поддубного (к востоку от Александровки) и Зеленого Гая (к северо-востоку от Александровки)

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военнослужащие уничтожили все российские позиции в центре Купянска Харьковской области. После нескольких месяцев борьбы Силы обороны одним ударом ликвидировали группу из примерно 20 российских захватчиков.

