Украинские войска продвинулись на Купянском направлении и в тактическом районе Константиновка-Дружковка – ISW

Вооруженные силы Украины продвинулись на Купянском направлении, а также в тактическом районе Константиновка-Дружковка. В то же время российские войска давят вдоль Купянского направления, несмотря на значительные потери, вероятно для того, чтобы вернуть себе оперативную инициативу.

Об этом говорится в анализе боевых действий в Украине от ISW.Украинские силы обороны продолжают ограниченные контратаки, из-за чего оккупантам трудно достичь каких-то успехов.

Какова ситуация на Купянском направлении

Украинские войска недавно продвинулись в Купянском направлении, в то же время оккупанты продолжают свои атаки, сохраняя ограниченное присутствие в Купянске.

"Геолокационные кадры, опубликованные 17 и 20 апреля, показывают, как российские войска обстреливают украинские позиции на северо-востоке Подола (к востоку от Купянска), что свидетельствует об отсутствии российских позиций в этом районе", – говорится в материале ISW.

Отмечается, что представитель Объединенных сил Вооруженных сил Украины полковник Виктор Трегубов 21 апреля сообщил, что российские войска в этом районе сосредотачивают свои основные усилия в зоне ответственности оперативной группировки на Купянском направлении и пытаются уменьшить украинский плацдарм на левом берегу реки Оскол. По его словам, российские войска продолжают давить вдоль этого направления, несмотря на значительные потери. Это может делаться для того, чтобы вернуть себе оперативную инициативу.

Он добавил, что сезонные листья улучшают условия маскировки для небольших российских пехотных групп и, вероятно, способствуют продолжению попыток российского проникновения. Трегубов также заявил, что российские войска передислоцируют резервы из России для поддержания наступательного давления на Купянском секторе.

Какова ситуация в районе Константиновки-Дружковки

Украинские защитники также недавно продвинулись в тактическом районе Константиновка-Дружковка, российские войска продолжали попытки инфильтрации в этом районе.

На геолокационных видеозаписях, опубликованных 20 апреля, видно, что украинские войска недавно продвинулись на юго-восток Константиновки. А видеозаписи 18 апреля показывают, что украинские войска нанесли удар по российским позициям в восточной Константиновке после того, что, по оценке ISW, было российской попыткой инфильтрации.

Украинские силы обороны продолжают ограниченные контратаки в этом районе, из-за чего оккупантам трудно достичь каких-либо успехов, хотя они и продолжают проводить механизированные атаки в этом районе.

"Операции украинских беспилотников затрудняют продвижение России на северо-восток от Константиновки", – говорится в материале издания.

Украинские войска сохраняют контроль над позициями в районе Константиновки, несмотря на попытки российских сил продвинуться и заявления о якобы успехах. В то же время армия РФ активизировала наступательные действия в Донецкой области, но без подтвержденных территориальных достижений.

