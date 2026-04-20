Украинские войска продвинулись в районе Константиновки – ISW

Украинские войска сохраняют контроль над позициями в районе Константиновки, несмотря на попытки российских сил продвинуться и заявления о якобы успехах. В то же время армия РФ активизировала наступательные действия в Донецкой области, но без подтвержденных территориальных достижений.

Украина параллельно наращивает удары по тыловым объектам врага, в частности вблизи Мариуполя. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Украинские силы удерживают позиции на северо-востоке Константиновки, несмотря на ограниченные проникновения российских подразделений в этот район ранее. По состоянию на сейчас российские войска не имеют устойчивого контроля над восточными окраинами города, а их атаки в основном завершаются безрезультатно.

Российская армия 19 апреля продолжала наступательные действия в направлениях Славянска, Константиновки-Дружковки, а также на участках Покровска, Новопавловки и Александровки, однако не смогла достичь подтвержденного продвижения. Основной целью РФ остается полная оккупация Донецкой области и потенциальный выход в сторону Днепропетровщины.

В то же время ситуация на Лиманском направлении осложняется из-за массированного применения российских FPV-дронов на оптоволокне. По словам главы местной администрации, постоянные удары препятствуют восстановлению антидронных сеток, что ослабляет защиту украинских позиций.

Параллельно украинские силы продолжают кампанию ударов по тыловой инфраструктуре противника. В ночь на 19 апреля были поражены склады техники и ресурсы российских войск в районах Мангуша, Тополиного и временно оккупированного Мариуполя – на расстоянии более 100 км от линии фронта. Это свидетельствует о системной работе ВСУ по снижению логистических возможностей врага.

